رسميا.. الرئيس التونسي يكلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة

سلم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.

واستقبل سعيّد، اليوم بقصر قرطاج رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

وتولى راشد الغنوشي إطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

ولد الحبيب الجملي في مارس/آذار 1959 بالقيروان.

وهو متحصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

اشتغل بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة قبل أن يتولى الاشراف على شركة كبرىرأس مالها يقدر بـ200 مليون دينار، ليتولى سنة 2011 كاتبا عاما لدى وزير الفلاحة، وهو كاتب دولة سابق في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.