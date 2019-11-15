يمني ستيني يستعد للجامعة بعد تكريمه بمنحة حكومية... صور

القاهرة - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ حسين حازب، أن "الوزارة تقديرا لعزيمة الحاج العرجلي وإصراره على مواصلة التعليم، ستكرمه الأسبوع القادم، بمنحة دراسية في أي جامعة يمنية يختارها وفي التخصص الذي يلبي ميوله".
الحاج :حسن علي حسن العرجلي البالغ من العمر 64 سنه تقريبا— Mohammad Abdullah (@Mohamma56257986) November 5, 2019
هو أحد الآباء الطيبين من أبناء مديرية المحابشه
والخبر المثير إن الحاج حسن قد تقدم العام الماضي لنيل الشهاده الثانوية العامة وبالفعل فقد ظهرت النتيجة ونجح وحصل علي نسبة 88% الف الف مبروك 👏👌🌷 pic.twitter.com/Uydl5T0sMQ
واعتبر حازب، أن "الطالب العرجلي الذي حصل على الثانوية العامة في هذه المرحلة من العمر، وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن، مثالا للمثابرة والطموح مهما كانت الصعوبات".
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