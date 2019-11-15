يمني ستيني يستعد للجامعة بعد تكريمه بمنحة حكومية... صور

بعد نيله شهادة الثانوية العامة بنسبة نجاح 88% في القسم العلمي، قالت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الجمعة، إنها ستقدم منحة دراسية للحاج الستيني، حسن علي العرجلي، من محافظة حجة شمال غربي اليمن، لإكمال تعليمه.

القاهرة - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ حسين حازب، أن "الوزارة تقديرا لعزيمة الحاج العرجلي وإصراره على مواصلة التعليم، ستكرمه الأسبوع القادم، بمنحة دراسية في أي جامعة يمنية يختارها وفي التخصص الذي يلبي ميوله".

الحاج :حسن علي حسن العرجلي البالغ من العمر 64 سنه تقريبا

هو أحد الآباء الطيبين من أبناء مديرية المحابشه

والخبر المثير إن الحاج حسن قد تقدم العام الماضي لنيل الشهاده الثانوية العامة وبالفعل فقد ظهرت النتيجة ونجح وحصل علي نسبة 88% الف الف مبروك 👏👌🌷 pic.twitter.com/Uydl5T0sMQ — Mohammad Abdullah (@Mohamma56257986) November 5, 2019

واعتبر حازب، أن "الطالب العرجلي الذي حصل على الثانوية العامة في هذه المرحلة من العمر، وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن، مثالا للمثابرة والطموح مهما كانت الصعوبات".