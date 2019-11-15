الرئيس الفلسطيني يرحب بتجديد الأمم المتحدة تفويض "الأونروا"

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، بتصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في بيان وكالة "وفا" الفلسطينية، "رحب رئيس دولة فلسطين... بالقرار الهام والتاريخي بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 170 دولة، مقابل تصويت دولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) ضد القرار".

وأضاف البيان "وحيا الرئيس جميع دول العالم التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ووجه الشكر لجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار في هذه اللحظة التاريخية الهامة".

هذا وجددت الوكالة الدولية عزمها على مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية في كافة مناطق عملياتها الخمس، مؤكدة على أن صعوبة الظروف والتحديات لن تثنيها عن الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم التعليم لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة ”صعوبة الظروف والتحديات لن تثنيها عن الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم التعليم لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة في الأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان“.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مساعداتها المالية لوكالة الأونروا، حيث كانت تساهم بما يقدر بنحو 365 مليون دولار للعام، لكنها أوقفت مساعداتها مطلع العام الجاري، ما انعكس سلبا على أداء الوكالة، في وقت زاد الاتحاد الأوروبي من مساهمته، وقد ظل الداعم الأكبر للأونروا إلى جانب البنك الدولي.