الجيش الليبي: دمرنا مواقع معادية في محيط العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم الجمعة، عن قيامه بعمليات عسكرية برية وجوية على مواقع لتنظيمات إرهابية في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن ذلك يأتي في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة والميليشيات الإجرامية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها وبددت مواردها".

وأضاف البيان "نفذت قواتنا المسلحة عديد من العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس منها عدد من الغارات الجوية على 3 شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة".

وبحسب البيان "كانت ضربات دقيقة للغاية نتج عنها خسائر فادحة في صفوف المليشيات".

وأشار البيان إلى أن "المقاتلات الليبية لا زالت في سماء مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.