"صفعات قوية"... "أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات التحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بقوات التحالف العربي، خلال تصدي الجماعة لهجمات على الحدود اليمنية السعودية، وداخل اليمن.

ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن التحالف واصل تصعيده في جبهات الحدود والداخل من خلال التحشيد والزحوفات تحت غطاء جوي مستمر، بأكثر من 12 غارة.

دول العدوان تواصل تصعيدها في جبهات الحدود والداخل من خلال التحشيد والزحوفات تحت غطاء جوي مستمر باكثر من 12 غارة جوية دون تحقيق اي تقدم يذكر وتلقوا صفعات قوية بفضل الله تعالى .

كما شن العدوان غارة جوية على منطقة اللحيه بمحافظة الحديدة في خرق واضح وصريح لاتفاق السويد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 15, 2019

ووفقاً للعميد سريع، لم تحقق زحوفات التحالف أي تقدم يذكر، وتلقت قواته "صفعات قوية" حسب وصفه.

واتهم سريع، التحالف بتنفيذ خرق واضح وصريح لاتفاق السويد، بشن غارة جوية على منطقة اللحية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.