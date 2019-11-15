مقتل 3 متظاهرين بتفجير ثالث في ساحة التحرير وسط بغداد

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بوقوع 3 تفجيرات في ساحة التحرير، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة، أسقط 3 قتلى، وعدد من الجرحى.
وأوضح مصدر أمني، تحفظ الكشف على هويته، أن "عددا كبيرا من الجرحى إثر انفجار المفخخة، تم نقلهم من قبل سائقي عجلات التك تك، إلى المستشفيات القريبة من التحرير".
وأكد المصدر، أن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بسيارة كانت بالقرب من المفخخة.
كما أفادت مراسلتنا، مساء اليوم الجمعة، أن تفجيرين متعاقبين هزا ساحة التحرير المكتظة بآلاف المتظاهرين، وسط العاصمة بغداد.
#فيديو لحظة تفجير السيارة المفخخة قرب نفق #التحرير جاء بعد تفجير قنبلة صوتية على #جسر_الجمهورية لتشتيت انتباه المتظاهرين #تظاهرات_العراق pic.twitter.com/vqRumV3nIQ— Sddan (@Sddann1) November 15, 2019
ولم يحدث التفجيران أي خسائر بشرية أو مادية، إلا وقوع حالة الفزع بسبب دوي الانفجار القوي.ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.
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