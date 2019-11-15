مقتل 3 متظاهرين بتفجير ثالث في ساحة التحرير وسط بغداد

هزت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الجمعة، 3 تفجيرات، كان أعنفها الأخير، الذي تسبب بمقتل 3 متظاهرين.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بوقوع 3 تفجيرات في ساحة التحرير، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة، أسقط 3 قتلى، وعدد من الجرحى.

ونقلت مراسلتنا، عن مصادر أمنية، وشهود عيان، أن سيارة مفخخة بالقرب من محلات التصوير، في منطقة الباب الشرقي، بالقرب من ساحة التحرير، وسط بغداد، انفجرت، وأسفرت عن مقتل 3 متظاهرين.

وأوضح مصدر أمني، تحفظ الكشف على هويته، أن "عددا كبيرا من الجرحى إثر انفجار المفخخة، تم نقلهم من قبل سائقي عجلات التك تك، إلى المستشفيات القريبة من التحرير".

وأكد المصدر، أن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بسيارة كانت بالقرب من المفخخة.

كما أفادت مراسلتنا، مساء اليوم الجمعة، أن تفجيرين متعاقبين هزا ساحة التحرير المكتظة بآلاف المتظاهرين، وسط العاصمة بغداد.

​ولم يحدث التفجيران أي خسائر بشرية أو مادية، إلا وقوع حالة الفزع بسبب دوي الانفجار القوي.