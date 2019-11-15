انفجار رابع يستهدف العاصمة العراقية بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع تفجير رابع استهدف وسط العاصمة بغداد.

بغداد- سبوتنيك. وحسب المصدر الذي تحفظ على كشف اسمه، أن اعتداء إرهابيا لم تحدد طبيعته، إن كان سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة استهدف منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بوقوع 3 تفجيرات في ساحة التحرير، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة، أسقط 3 قتلى، وعدد من الجرحى.

ونقلت مراسلتنا، عن مصادر أمنية، وشهود عيان، أن سيارة مفخخة بالقرب من محلات التصوير، في منطقة الباب الشرقي، بالقرب من ساحة التحرير، وسط بغداد، انفجرت، وأسفرت عن مقتل 3 متظاهرين.

وأضاف مصدر تحفظ الكشف عن هويته، أن "عدد كبير من الجرحى إثر انفجار المفخخة، تم نقلهم من قبل سائقي عجلات التك تك، إلى المستشفيات القريبة من التحرير".

وأكد المصدر، أن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بسيارة كانت بالقرب من المفخخة.

أفادت مراسلة "سبوتنيك، مساء اليوم الجمعة، أن تفجيرين متعاقبين هزا ساحة التحرير المكتظة بآلاف المتظاهرين، وسط العاصمة بغداد. هذا ولم يحدث التفجيران أي خسائر بشرية أو مادية، إلا وقوع حالة الفزع بسبب دوي الانفجار القوي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.