الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي السعودي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 15, 2019

​وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير الراحل جالساً على كرسي متحرك، دون معرفة تاريخ التقاطها ومدى صحتها.

— محمد بن دخيل المالكي🇸🇦MBS 穆罕默德 爱力马立剋 (@mdmksa) November 15, 2019

​وينتمي الأمير الراحل لفرع الأمير فرحان بن سعود، وهو أخ للأمير محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تتشكل المملكة بشكلها الحالي قبل نحو ثمانين عاما على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.