"النصر لإسرائيل"... فيديو يثير ضجة كبرى في السعودية

اندلعت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو ظهر فيه سعودي يوجه رسالة إلى إسرائيل أثناء غاراتها على مدينة غزة الفلسطينية.

ونشر الناشط السعودي، محمد سعود، مقطع فيديو جرى تصويره في العاصمة السعودية، الرياض، دعا فيه بالنصر للجيش الإسرائيلي وحكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو، بالنجاح في القضاء على ما دعاه بـ"الإرهاب" في قطاع غزة.

وقال محمد سعود:

مواطنو إسرائيل، أنا موجود في الرياض بالسعودية، أدعو لكم بالنصر على الإرهاب، أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي، وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب".

هذا الشخص يُخاطب الإسرائيليين:

- أنا موجود في الرياض حالياً

- أدعو لكم بالنصر على الإرهاب

- أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي

- أدعو لحكومة نتنياهو بالنصر على الإرهاب !!!

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ماذا تقوله له، ولمن أمره بقول ذلك ؟pic.twitter.com/gnEjtK14ea — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 15, 2019

وخلق الناشط السعودي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار استهجان الكثيرين من المتابعين والمراقبين لهذه المواقع، حيث أوضح أحدهم أن ما يردده سعود هو يمثل "مرحلة التطبيع والانبطاح...عهد العداء للأمة وشعوبها...عهد العملاء والجبناء".

وقال ناشط آخر تعليقا على ما صرح به محمد سعود:

يطل علينا من قلب الرياض ولا يشعر بالخجل أو الخوف.

المُطبّع السعودي محمد سعود لنتنياهو عن قصف غزة: أدعو لكم بالنصر. #خبرني pic.twitter.com/lyGaF5jAmk — خبرني Khaberni (@khaberni) November 15, 2019

فيما قال ناشط ثالث: نتمنى محاسبة هذا الشخص.

يشار إلى أن الناشط والإعلامي السعودي، محمد سعود، قد زار إسرائيل في شهر يوليو/تموز الماضي، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واعتبرها لحظة تاريخية، وكذلك بوزير الخارجية، يسرائيل كاتس، وهو ما نشره، مرارا، على صفحته الرسمية على "تويتر".

نتمنى محاسبة هذا الشخص

فيديو للسعودي محمد سعود يدعم فيه اسرائيل ضد غزة يقول ...

مواطنو إسرائيل

أنا موجود في الرياض بالسعودية، وأريد أن أدعو لكم بالنصر على الإرهاب.

أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي، وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب . pic.twitter.com/tWCPziwPqO — صالح رشاد ساق الله (@SalehSaqallah) November 15, 2019

وتعرض الإعلامي السعودي لكيل من الشتائم من شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حينما زار المسجد الأقصى، بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وإن كانت هذه الزيارة ضمن وفد ضم شخصيات إعلامية عربية، سعودية وعراقية وبحرينية وإماراتية.

فيما ظهر الناشط السعودي وهو يخرج مهرولا من أحد بوابات المسجد الأقصى، بعدما قام عدد من المصلين بـ"البصق" على وجهه.

ناشط إعلامي من السعودية 🇸🇦 يزور إسرائيل 🇮🇱 للمرة الأولى في حديث لإذاعة غالاتس الإسرائيلية: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس" — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 22, 2019

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استنكرت، ما وصفته بـ"التصرف الوحشي" الذي قام به عدد من الفلسطينيين تجاه إعلامي سعودي قرابة المسجد الأقصى.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تصريحات أدلى بها الناشط السعودي لإذاعة إسرائيلية: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا وهم مثل عائلتي، أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

لقاء وتاريخي ورائع جداً جمعني مع معالي وزير الخارجية الإسرائيلية السيد اسرائيل كاتس شرح خلال اللقاء عن مكافحة الإرهاب الإيراني وتطرق معاليه لمشروع السكك الحديديه العظيم الذي سينقل الشرق الاوسط نقلة نوعية وينمي اقتصاد المنطقة اشكر فخامته على حسن الاستقبال كل الاحترام والتقدير. pic.twitter.com/CgTrM4W6tR — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) August 8, 2019

ونسبت الخارجية الإسرائيلية تصريحات للوفد الإعلامي العربي خلال لقائهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الإسرائيلي:

إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل، حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا.

وقال سعود حول لقاءه بنتنياهو:

لحظه تاريخية جمعتني بفخامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رجل السلام، الذي أدرك مبكرا تداعيات إرهاب النظام الإيراني، وأعتقد أنه لولا إيمانه وتحمله مسؤولية صد الخطر عن الشرق الأوسط لكان الشرق الأوسط بأزمة حقيقة. فخامتكم أكن لكم كل المحبة والتقدير وأشكركم على كرم الضيافة.

زار وفد اعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، البرلمان الإسرائيلي.

وقال الضيوف لرئيس لجنة الشؤون الخارجية: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا" pic.twitter.com/jlxXtbPy6l — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 22, 2019

في وقت قال محمد سعود عن لقاءه بوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس:

لقاء وتاريخي ورائع جداً جمعني مع معالي وزير الخارجية الإسرائيلية، السيد إسرائيل كاتس، شرح خلال اللقاء عن مكافحة الإرهاب الإيراني وتطرق معاليه لمشروع السكك الحديدية العظيم الذي سينقل الشرق الأوسط نقلة نوعية وينمي اقتصاد المنطقة... أشكر فخامته على حسن الاستقبال... كل الاحترام والتقدير.