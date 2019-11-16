بالفيديو... شرطة أبو ظبي توثق أحداث عملية الإيقاع بـ"شبكة الموت"

أحبطت شرطة أبوظبي ترويج 450 كيلوغراما من مخدري "الكريستال" والهيروين، بحوزة عصابة مكونة من 14 شخصاً من جنسيات آسيوية مختلفة، في عملية أطلق عليها "شبكة الموت".

ووثق رجال الشرطة عملية رصد العصابة والقبض عليها، وبحوزتهم ما يقارب 450 كيلوغرام من مخدري الهيروين و"الكريستال".

وذكر مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة ابوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أنه استكمالا لإجراءات البحث والتحري، تم التوصل لمعلومات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص يعملون لحساب عصابة منظمة تدار من خارج الدولة، وتتمركز في إمارات عدة على شكل فرق، وكل فريق يختص بدور محدد في تهريب وترويج المخدرات.

شاهد.. كيف أحبطت شرطة أبوظبي ترويج 450 كغم #مخدرات في عملية " #شبكة_الموت " pic.twitter.com/l3scZRMxAK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 16, 2019

وأضاف أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي، تم إعداد خطة للإطاحة بالعصابة، وضبط جميع كميات المواد المخدرة لدى 11 شخصا بحوزتهم 189 كيلوغراماً من المخدرات، قبل أن يقوم التاجر الرئيس بتسليم العصابة ما يقارب 261 كيلوغراما من المخدرات لترويجها.

وبعد عملية القبض حاول التاجر تغيير خطته الإجرامية مكلفا أحد معاونيه بإخفاء هذه الكميه لحين إرسال تشكيل عصابي جديد ليقوم بترويجها.