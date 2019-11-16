العراق… إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي بسبب التظاهرات التي تشهدها إيران

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، في محافظة البصرة، بسبب التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات الإيرانية.

وقال المصدر للموقع الإلكتروني "بغداد اليوم" إن "السلطات الإيرانية أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي، في محافظة البصرة، بسبب التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات الإيرانية".

وتجددت الاحتجاجات في إيران، السبت، على رفع أسعار الوقود، بعد يوم شهد مظاهرات حاشدة في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى. وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن عدة مدن إيرانية شهدت تجدد الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت، أن مدينة سيرجان، وسط إيران، تشهد مظاهرات "كبيرة"، مشيرة إلى أن أشخاصا هاجموا "مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه".

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من مظاهرات حاشدة في طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجا على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود، وردا على تصريحات الرئيس، حسن روحاني، الذي دافع عن القرار.

وأفاد ناشطون، مساء الجمعة، بسقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بإطلاق النار بشكل عشوائي على المحتجين، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.

كما قام محتجون في الأهواز بقطع طريق "القنيطرة وتستر"، احتجاجا على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، وردا على سياسات النظام التعسفية.

وكانت إيران بدأت، أمس الجمعة، تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم، على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد من عشرة آلاف ریال إلى 15 ألف ریال، أي ما يعادل 7.12 سنتا أمريكيا، وأن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لترا في الشهر، بينما سيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ریال للتر.

يشار إلى أنه في العام 2007 ، أحرق إيرانيون غاضبون محطات وقود وانتقدوا حكومة الرئيس آنذاك، محمود أحمدي نجاد، لفرض تقنين توزيع الوقود.