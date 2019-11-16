قناة عبرية تكشف حقيقة صاروخ "الجهاد الإسلامي" الجديد

كشفت صحيفة عبرية، صباح اليوم السبت، النقاب عن صاروخ حركة "الجهاد الإسلامي" الجديد.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم السبت، أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صاروخا، الأسبوع الماضي، يزن حوالي 300 كجم، وأحدث حفرة كبيرة وأضرار أكبر، مقارنة بأي صاروخ آخر عادي.

وأوردت القناة العبرية أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تطور من نفسها، وتزيد من قدراتها العسكرية، بعيدا عن حركة حماس، وربما تفوق القدرات العسكرية للحركة الأخيرة، وذلك بمساعدة مهندسين إيرانيين.

وأفادت القناة بأن الحفرة العميقة التي أحدثها صاروخ الجهاد الإسلامي الجديد كان بعمق مترين وبمساحة عرضها 16 مترا، مشيرة إلى المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" يمكنها التعامل مع مثل هذه الصواريخ، وإن أثبتت فشلها في التصدي لكل القذائف الصاروخية الفلسطينية بنسبة 100%.

وعلى الرغم من إشارة القناة العبرية إلى قدرات الحركة الفلسطينية، فإنها حذرت من القدرات العسكرية المقارنة بحزب الله اللبناني، الذي يزيد ويطور من قدراته، دوما.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأكدت إسرائيل، مساء أول أمس الخميس، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر الخميس الماضي، برعاية مصرية.