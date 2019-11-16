القضاء على قياديين اثنين بتنظيم "داعش" في كركوك

وذكرت الوزارة في بيان أن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الإرهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون بها في إحدى القرى الزراعية حيث نجحت القوة في قتل اثنين من القيادات الارهابية وتدمير وكرهم وضبط المواد الموجوده بداخله".

وأضافت الوزارة "وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.