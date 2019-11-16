مقتل سودانيين في هجوم لـ"أنصار الله" عند الحدود السعودية

قال مسؤولون سودانيون، اليوم السبت، إن هجوما شنه مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أسفر عن مقتل ستة من أفراد القوات السودانية التي تقاتل في اليمن.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين السودانيين، تأكيدهم أن الهجوم استهدف في وقت سابق من الأسبوع الجاري موقعا لقوات الدعم السريع (وهي قوات سودانية رسمية شبه عسكرية موجودة في السعودية) عند الحدود بين اليمن والسعودية.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، كشف، مطلع الشهر الجاري، أن خسائر الجيش السوداني في اليمن، تجاوزت ثمانية آلاف عنصر، بينهم 4253 قتيلا. وأضاف أن 850 عسكريا سودانيا قُتلوا خلال عامي 2015 و2016.

فيما جاء رد الجيش السوداني على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، لقناة "روسيا اليوم" الروسية قائلا: إن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق".

وأضاف: "الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن".