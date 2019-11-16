اعتقال شخص تسلل إلى داخل إسرائيل من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال شخص بدعوى تسلله إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "رصدت استطلاعات جيش الدفاع مشتبها به اجتاز إلى داخل إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وأضاف أدرعي "تم اعتقاله بالقرب من السياج الأمني وتم نقله تحقيق لدى قوات الأمن".

قبل قليل رصدت استطلاعات جيش الدفاع مشتبه فيه اجتاز إلى داخل #إسرائيل من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتقاله بالقرب من السياج الأمني وتم نقله تحقيق دى قوات الأمن #لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2019

وتقع في المناطق الحدودية عمليات تسلل محدودة كان أبرزها في مايو/أيار 2017 حينما تمكن مواطن لبناني يدعى، علي مرعي، من اختراق الحدود وكافة التحصينات الأمنية من دون أن يستوقفه أحد.

ووصل مرعي إلى كريات شمونة شمال إسرائيل والتي تبعد نحو 10 كيلومترات من الحدود اللبنانية، لكن مستوطنون إسرائيليون شكوا بأمره واستدعوا قوات الأمن التي أوقفته قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتحقيق شامل معه قبل تسليمه للسلطات اللبنانية عبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).