الحكومة المصرية تزف بشرى للمواطنين الشهر المقبل

أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، عن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة التموينية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق هذا اعتبارا من بداية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، موضحا أن الاستعاضة للبدالين التمونين، سيكون ابتداءا من 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأرسلت الهيئة العامة للسلع التموينية مذكرة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن تخفيض أسعار 4 سلع على المقررات التموينية، وهي السكر والزيت والأرز والدقيق، ويظهر بالمرسوم موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على تلك الأسعار الجديدة.

وتوضح المذكرة أنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعب ورقي 1 كيلو غرام بسعر 7.25 جنيه.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتمع الاثنين الماضي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من أجل متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.

وبحسب بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن السيسي وجه بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر، خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

وأكد المتحدث الرسمي على أن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد خلال الاجتماع توفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز بالإضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة.

وأشار راضي إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أثر بشكل إيجابي وملموس على انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018.