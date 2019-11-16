البرهان يؤكد على دور المرأة في تحقيق السلام بالسودان

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن المرأة جديرة بقيادة عملية السلام في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يقتصر دورها على المشاركة فقط.

ذكرت ذلك صحيفة "الأحداث نيوز" السودانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إن المرأة السودانية جديرة بقيادة عملية السلام وليس المشاركة فقط".

وأضاف، خلال مشاركته في نقاش حول مشاركة النساء في طاولة السلام، التي نظمتها تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات (منسم) بحضور عدد من أعضاء مجلس السيادة، بحسب الصحيفة السودانية

وقال البرهان: "كل الحراك الثوري كان غالبيته من النساء، والمرأة هي أكثر المتضررين من الحروب ورغم أننا تخطينا هذه الحروب"، مضيفا: "إلا أن بعض النساء لازلن يعشن في مخيمات النزوح ويحملن هم الأجيال في ظروف قاسية تتطلب الوقوف معهن".

واستطرد: "إننا نؤكد على ضرورة مشاركة النساء في عمليات صنع السلام في كل مراحله، لافتا إلى أن السلام هذه المرة يختلف اختلافا كبيرا لأنه في السابق كانت المجموعات المتحاورة تسعى للكسب وكذلك الحكومة، لكن الآن لا توجد جهة تسعى للكسب سوى شعب السودان".

وطالب رئيس المجلس السيادي السوداني إلى خلق سياسات واستراتيجيات شاملة تسير بتوافق وانسجام لتوطيد السلام وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.