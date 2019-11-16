وزير الدفاع اليمني يصدر بيانا بشأن عمليات التحالف في اليمن

أصدر وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، بيانا، بشأن عمليات التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، ودوره في دعم الحكومة الشرعية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، مشيرة إلى قوله: "نثمن مواقف التحالف في مواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن البلاد، ومواقف التحالف في دعم الشرعية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية".

كما تحدث وزير الدفاع اليمني عن دور التحالف العربي في مواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وشدد الفريق المقدشي، خلال اجتماع عسكري ترأسه بمدينة مأرب، على الالتزام بالجاهزية في جميع الوحدات والمواقع، وبذل المزيد من العمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات.

وحث المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، على "المضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، على حد قوله"، داعيا إلى مضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس متينة صحيحة.

وقال وزير الدفاع اليمني إن "الشعب في بلاده أصبح اليوم أكثر وعيا وإدراكا بخطورة الأطماع والمخططات الساعية للنيل من سيادته ووحدته".

وأضاف: "لن نقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وبتمرير مشاريع الخراب والفوضى".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.