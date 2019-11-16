الجيش التركي يفكك مئات القنابل والألغام في منطقة "نبع السلام"

قالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تفكيك 988 قنبلة مصنوعة يدويا، و442 لغما في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته، السبت، حول التدابير المتخذة لضمان أمن وسلامة الأهالي في المنطقة إلى مواصلة القوات الخاصة عمليات رصد وتفكيك المتفجرات والألغام التي زرعها تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" وتصنفهما تركيا على أنهما منظمات إرهابية.

وأشارت الوزارة إلى إنه تم حتى اليوم تفكيك 988 قنبلة مصنوعة يدويا، و442 لغما في منطقة "نبع السلام"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.