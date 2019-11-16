قفزة في إيرادات مصر من السياحة

ارتفعت حصيلة إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الماضي إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018، أي بمعدل نمو نسبته 28.2%.

وقالت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، في بيان لها إن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورغ، الخاصة بالسندات الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالي، تضمن في جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2017/ 2018 بالعام المالي 2018/ 2019.

وأضاف البيان أنه لم تتم الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط "الربع الأول والثاني والثالث" وليس العام المالي كاملا، مما أظهر تراجعا في الإيرادات السياحية، عكس الواقع الذي أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.

وأوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة نظرا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالي 2018/ 2019، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورغ.

وأشار أن الوزارة تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة، وتحرص أيضا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تُسهم في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

يذكر أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي صدر في شهر سبتمبر الجاري.

وتقدمت مصر 9 مراكز لتحصل على المركز 65 سياحياً على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المركز ال 74، كما حققت مصر نجاحاً كبيراً في مجال التسويق للسياحة والسفر، حيث تقدمت من المركز الـ60 إلى المركز الـ 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.

ووفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت أفضل الدول أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

جدير بالذكر أن هذا التقدم في تصنيف مصر جاء مواكبا لمشروعات التطوير وتوسعة المطارات المصرية لاستيعاب الزيادة المرتقبة في إعداد السائحين، خاصة المطارات السياحية شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب.