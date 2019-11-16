الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد قصفها على مواقعه جنوب الحديدة

اتهم الجيش اليمني، اليوم السبت، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتصعيد عمليات استهدافها مواقعه في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة، عبر مركزها الإعلامي، إن "الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون عيار 120 ملم والهاوزر وأسلحة متوسطة مواقع للقوات المشتركة جنوب وشمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضافت أن "قصفاً مماثلاً نفذه الحوثيون بقذائف الهاون عيار 82 ملم والهاوزر وبقذائف بي 10 على مواقع للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

في السياق، "تعرضت مواقع عسكرية جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، إلى قصف بقذائف الهاون عيار 82 ملم، بالتزامن مع استهداف مواقع غرب وشمال المديرية ذاتها بقذائف آر بي جي والقناصة ورشاشات عياري 14.5 و12.7 ملم".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بإصابة امرأة جراء فتح الجيش اليمني نيرانه على قرية المسلب في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، في حين أصيب رجل بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها الجيش على منطقة الجبلية في المديرية ذاتها.

وأشارت إلى استهداف الجيش مزرعة في قرية الجربة السفلى بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الطرفين.