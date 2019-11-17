اختتام مفاوضات سد النهضة التي تناقش قواعد التخزين والتشغيل للسد بنجاح

اختتم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الخاص بمفاوضات سد النهضة والذي عقد يومي 15 – 16 من الشهر الحالي حول الملء الأول والتشغيل الدائم للسد.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس محمد، "إن مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاثة، السودان، إثيوبيا ومصر، قد احرزت تقدما في القضايا الست تحت طاولة التفاوض التي حددت في الاجتماع الأخير في الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبعة سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق".

بالإضافة إلى ذلك فقد شمل التفاوض موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع قد حضره ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

هذا ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري كانون الأول/ديسمبر 2019 وكانون الثاني/ يناير 2020.