الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى ملك المغرب

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث "الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده".
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق أطراد التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، "برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده"، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان ملك #المغرب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.#واس pic.twitter.com/hN1Oivpac9— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 17, 2019
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)