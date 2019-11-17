العثور على أسلحة إسرائيلية في ريف دمشق (صور)

أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي وغربي المنشأ من مخلفات التنظيمات المسلحة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وأفادت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي وغربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين كانت مخبأة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وفي الثالث من الشهر الجاري ضبطت الجهات المختصة مستودعا يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال ولوحات سيارات خليجية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

وعثر الأمن السوري في الـ31 من الشهر الفائت على مخبأ تحت الأرض يحوى أعدادا كبيرة من الألغام المضادة للدروع إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" بمحاذاة الشريط الشائك مقابل تل الساقية بريف القنيطرة الجنوبي.