انخفاض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 25.8 %... والمستوردات تتراجع

حققت مصر تحسنا إيجابيا يتعلق بمؤشرات الميزان التجاري حيث انخفض العجز فيه بنسبة 25.8% ليصل إلى ‭3.51‬ مليار دولار في أغسطس/ آب.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ذكر، اليوم الأحد، أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 25.8 بالمئة إلى 3.51 مليار دولار في أغسطس/ آب.

وأفاد جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات تراجعت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار دولار في أغسطس/ آب، فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 19 بالمئة إلى 5.48 مليار دولار.

وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات النفطية 33.3 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 18.8 بالمئة والبلاستيك 17.3 بالمئة والقمح 2.9 بالمئة.