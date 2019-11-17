نائب أردني يعتبر الوقفة النسائية المؤيدة لـ"السيدة المعنفة" هجوما على الإسلام

هاجم النائب الأردني صالح العرموطي الوقفة التي نفذتها منظمات المجتمع المدني تأييدا لقضية السيدة التي كانت ضحية عنف من قبل زوجها في الأردن، بحسب وكالة "عمون".

وذكرت الوكالة أن النائب صالح العرموطي هاجم الوقفة التي نظمتها "منظمات المجتمع المدني انتصارا لقضية السيدة التي كانت ضحية عنف وقع عليها من زوجها التي استنكرها الأردنيين".

وأفادت الوكالة أن النائب الأردني اعتبر أن الوقفة "جاءت لمهاجمة الدين الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني".

وبحسب الوكالة، طالب العرموطي وزير الداخلية باتخاذ "إجراءات رادعة بحق أولئك الذين يمثلون بعضا من مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، بالمقابل منع أي وقفة تطالب بحرية الرأي والتعبير".