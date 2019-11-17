نائب تونسي: مرور حكومة الجملي سيشهد صعوبة أمام البرلمان

قال النائب في البرلمان التونسي عن كتلة الإصلاح الوطني، فيصل الطاهري، إن هناك صعوبة في إقناع النواب حول التصويت لتشكيل حكومة الحبيب الجملي.

وأشار الطاهري في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير راديو "سبوتنيك" إلى أن "هناك جدل كبير حول شخصية الجملي، مع العلم أن طلبات النواب وخاصة الكتل التي ترغب في التحالف مع حركة النهضة تتمثل في أن يكون شخص رئيس الحكومة من خارج الحركة".

وأوضح أن "الجملي يبدو أنه مستقل ظاهريا لكن عمليا، شارك في حكومة على العريض وحكومة حمادي الجبالي، وبالتالي فشخصيته قريبة جدا من النهضة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تصويت البرلمان على الحبيب الجملي".

وتابع النائب التونسي "الدستور التونسي يقتضي حال فشل المحاولات الأولى من قبل حركة النهضة، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يختار شخصية أخرى بعد استشارة الكتل البرلمانية، وبالتالي فمسألة مرور الحبيب الجملي في المرحلة الأولي تبدو صعبة، ما لم تتنازل حركة النهضة عن بعض الحقائب الوزارية التي طالبت بها بعض الأحزاب مثل حزب التيار الديمقراطي".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلف مرشح حركة النهضة الحبيب الجُملي بتشكيل حكومة جديدة. ويبقى أمام الجملي مهلة لا تتجاوز 60 يوما، بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي، ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان، على أن تنال ثقة غالبية 109 صوتا.