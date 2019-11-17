سقوط 18 جريح بينهم نازحين سوريين جراء حادث سيارة في لبنان

ومن ضمن الجرحى التسعة الأوائل هناك ثلاثة أطفال وأربعة بالغين من النازحين السوريين وتم نقلهم إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي.
سقوط 5 جرحى على أوتوستراد جبيل.. ماذا جرى؟ #لبنان #lebanon24— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 17, 2019
https://t.co/vEc8fa3Wo4 via @Lebanon24
أما الجرحى التسعة الآخرين فتولت جهات أخرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، حسب الصحيفة.
وخلال عملية الإنقاذ تم استعمال المعدات الهيدروليكية للتمكن من سحب المصابين من داخل السيارة نظراً لتضرر هيكلها بشدة نتيجة قوة الحادث.
5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #جبيل المسلك الغربي #كفانا_بقى— التحكم المروري (@tmclebanon) November 17, 2019
وذكرت غرفة التحكم المروري، سابقا، على تويتر وقوع خمسة جرحى.
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