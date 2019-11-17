سقوط 18 جريح بينهم نازحين سوريين جراء حادث سيارة في لبنان

نقلت صحيفة "لبنان 24"، عن عناصر من الدفاع المدني 18 جريح، اليوم الأحد، إلى المستشفى بينهم نازحين سوريين إثر تصادم مركبتين على طريق جبيل في لبنان.

ومن ضمن الجرحى التسعة الأوائل هناك ثلاثة أطفال وأربعة بالغين من النازحين السوريين وتم نقلهم إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي.

أما الجرحى التسعة الآخرين فتولت جهات أخرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، حسب الصحيفة.

وخلال عملية الإنقاذ تم استعمال المعدات الهيدروليكية للتمكن من سحب المصابين من داخل السيارة نظراً لتضرر هيكلها بشدة نتيجة قوة الحادث.

5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #جبيل المسلك الغربي #كفانا_بقى — التحكم المروري (@tmclebanon) November 17, 2019

وذكرت غرفة التحكم المروري، سابقا، على تويتر وقوع خمسة جرحى.