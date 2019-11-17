نتنياهو: إسرائيل تتمتع بكامل الحرية في استهداف كل من يحاول الاعتداء عليها

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو تمسك إسرائيل بسياستها الأمنية، ومواصلتها العمل ضد كل من يحاول الاعتداء عليها.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "إسرائيل لم تتعهد بشيء، فسياستنا الأمنية لم تتغير، ونحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

وأضاف "حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الفائت صواريخ على بئر السبع. أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة، وأود أن أهنئ الأجهزة الأمنية على تنفيذ عملية (الحزام الأسود) بشكل مثالي".

وتابع "كما أود أن أشكر أعضاء الحكومة الذين اتخذوا بالإجماع القرار المهم بإطلاق العملية. تم تحقيق أهدافها بالكامل، وأكرر مرة أخرى أننا سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة".

وأطلقت الأجنحة العسكرية للحركات الفلسطينية في قطاع غزة قذائف صاروخية على إسرائيل خاصة في بلدات غلاف غزة، ردًا على اغتيال الجيش الإسرائيلي القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء الماضي.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات في وقت اعترضت فيه القبة الحديدية الإسرائيلية عددا منها حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي، أنه جرى إطلاق أكثر من 360 قذيفة صاروخية من غزة جرى اعتراض 90 بالمئة منها عبر منظومة القبة الحديدية.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية على القطاع حملت اسم (الحزام الأسود) أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين قبل أن توقفها بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة.

وتمكنت حماس وإسرائيل من تهدئة موجات تصعيد سابقة وتفادي صراع شامل على مدى السنوات الخمس الماضية بعد أن خاضتا ثلاثة حروب بين عامي 2008 و2014.