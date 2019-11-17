قائد الجيش اللبناني: نحمي المتظاهرين وغيرهم ولا يسمح بإغلاق الطرق

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، اليوم الأحد، أن الجيش اللبناني يحرص على أمن كافة المواطنين، بما فيهم المحتجين الذين يتظاهرون ضد الطبقة السياسية منذ الشهر الماضي، مشيرا لرفض الجيش لإغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، خلال تفقده للوحدات العسكرية في بيروت وجبل لبنان، بحسب موقع الجيش، إن "الجيش اللبناني ينفّذ حالياً مهمّة حفظ أمن في الداخل أمام شعبه وأهله"، "مشيراً إلى أنّه "مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين".

وجدد عون التأكيد على أن "إقفال الطريق أمر غير مسموح به، وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية".

وعن عمليات الاعتقال التي جرت خلال الاحتجاجات مؤخرا، قال عون إن تلك الحالات "شملت عناصر عملت على إحداث شغبٍ، وواجهت الجيش، وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته، وتعرّضت له، كما شملت أشخاصاً من غير اللبنانيين وآخرين تبيّن أن بحوزتهم مخدرّات".