نجاة مدير الإمداد والتموين في الجيش اليمني من حاولة اغتيال في مأرب

نجا مسؤول رفيع في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة سبوتنيك، بأن "مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مدير دائرة الإمداد والتموين في الجيش اليمني، العميد عبدالله السقلدي، أثناء مروره بسيارته قرب المقر المؤقت لوزارة الدفاع في معسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب".

وحسب المصدر، فإن العميد السقلدي نجا من التفجير، في حين تعرضت سيارته لأضرار.

يأتي ذلك، بعد 4 أيام من مقتل 6 ضباط من الجيش اليمني بينهم ثلاثة قادة هم ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر الصباحي، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي استهدف مبنى العمليات المشتركة في المقر المؤقت لوزارة الدفاع في مأرب.

كما جاءت محاولة الاغتيال عقب نحو ثلاثة أسابيع من محاولة اغتيال وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد المقدشي بالقرب من المقر المؤقت للوزارة في مأرب.

ومحاولة اغتيال كبار قادة الجيش اليمني تأتي في سياق أعمال عنف ومعارك تدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى، إذ يسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.