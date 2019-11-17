أمير الكويت يعزي الملك سلمان

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وعبر أمير الكويت للملك سلمان في البرقية عن خالص تعازيه وصادف مواساته في وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبعث كلا من ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيات عزاء مماثلة إلى الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وينتمي الأمير الراحل لفرع الأمير فرحان بن سعود، وهو أخ للأمير محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تتشكل المملكة بشكلها الحالي قبل نحو ثمانين عاما على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.