"السيف الأزرق 2019" القوات البحرية السعودية والصينية تنفذ تمرينا في البحر الأحمر... صور

ونفذ التمرين كل من القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية، في قاعدة الملك فيصل البحرية.
#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تنفذ التمرين البحري #السيف_الأزرق_2019 مع نظيرتها الصين بجدة.https://t.co/8fA1oD5xbk pic.twitter.com/WXfeNSCbIY— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 17, 2019
ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال محاربة الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، والعمل على تعزيز ورفع الجهازية القتالية والتدريب لدى القوات المشاركة، بالإضافة إلى بناء الثقة بين الأطراف المشاركة والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب مدير التمرين العقيد البحري عبدالله محمد العمري.
#انفوجرافيك_الدفاع#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تنفذ التمرين البحري #السيف_الأزرق_2019 مع نظيرتها الصين بجدة. pic.twitter.com/ZY71PT5Tq7— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 17, 2019
فيما شرح المقدم البحري الركن طارق بن سالم السالم شعار التمرين وفعالياته ومراحله.
وافتتح التمرين قائد الأسطول الغربي بكلمة رحب فيها بالحضور وبالمشاركين في الفعاليات، التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وستتضمن تمرينات وندوات وفعاليات متعددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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