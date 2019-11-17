"السيف الأزرق 2019" القوات البحرية السعودية والصينية تنفذ تمرينا في البحر الأحمر... صور

قامت القوات البحرية الملكية السعودية بالتعاون مع القوات الخاصة في البحرية الصينية، اليوم الأحد، بتنفيذ تمرين مناورات "السيف الأزرق 2019".

ونفذ التمرين كل من القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية، في قاعدة الملك فيصل البحرية.

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال محاربة الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، والعمل على تعزيز ورفع الجهازية القتالية والتدريب لدى القوات المشاركة، بالإضافة إلى بناء الثقة بين الأطراف المشاركة والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب مدير التمرين العقيد البحري عبدالله محمد العمري.

فيما شرح المقدم البحري الركن طارق بن سالم السالم شعار التمرين وفعالياته ومراحله.

وافتتح التمرين قائد الأسطول الغربي بكلمة رحب فيها بالحضور وبالمشاركين في الفعاليات، التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وستتضمن تمرينات وندوات وفعاليات متعددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.