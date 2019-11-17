مطار مصراتة يحتجز طائرة تابعة للخطوط الليبية توجهت إلى هناك للصيانة

قال ناطق باسم الخطوط الجوية الليبية إن سلطات مطار مصراتة تحتجز طائرة تابعة للشركة اتجهت إلى هناك بغرض الصيانة.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية، عز الدين يوسف المشنون، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة الخطوط الليبية الجوية احتجزت في مطار مصراتة الدولي من قبل مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعة، ولا تزال حتي الآن محتجزة ويمنعونها من الإقلاع".

وتابع أن " الطائرة يوجد بها عطل فني، لذلك لزم أن ترسل إلى أقرب مطار من أجل صيانتها، حيث قمنا بإرسالها إلي مطار مصراته، وقام الفنيون التابعون لشركة الخطوط الجوية الليبية هناك بأعمال الصيانة بالكامل"، مضيفاً أن "لكن عند الانتهاء من أعمال الصيانة لتستعد للإقلاع، قامت إدارة مطار مصراتة باحتجازها ورفضوا إقلاعها".

وأوضح المشنون أن "طائرة الخطوط الجوية الليبية تعتبر الوحيدة في منطقة الشرقية، وتعمل على نقل الركاب من وإلى كل من عمان والإسكندرية وتونس، وحتي اللحظة لا تزال طائرة الخطوط الجوية الليبية رهن الاحتجاز بمطار مصراتة".

ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" عن عدم وجود خبراء وفنيين لصيانة الطائرات في مطار بنينا الدولي شرقي البلاد، أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية أنه "يوجد لدينا مهندسون صيانة ولكن للأسف لا يوجد لدينا المعدات والآليات وقطع الغيار الكافية للصيانة، وهذا ما جعلنا نرسلها إلى أقرب مطار".