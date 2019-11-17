التيار الوطني الحر: وضع لبنان سببه تمسك تيار المستقبل بسياسات كرست الفساد

القاهرة - سبوتنيك. وقال حزب التيار الوطني الحر في بيان، إن "أسباب وصول لبنان إلى الوضع الصعب الذي هو فيه تعود إلى السياسات المالية والاقتصادية والممارسات التي كرست نهج الفساد منذ 30 عاماً، ولا يزال أصحابها يصرّون على ممارستها، وما المعاناة التي مررنا بها وعبّرنا عنها جزئياً في السنوات الأخيرة سوى بسبب رفضنا لهذه الممارسات وإصرار تيار المستقبل على التمسّك بها وحماية رجالاتها".
ودعا الحزب الحريري إلى ملاقاته "في الجهود للاتفاق على رئيس حكومة جامع لكل اللبنانيين"، مؤكدا أن "الفرصة لا تزال متاحة أمامنا جميعاً لكي ننقذ البلد عوضا عن الاستمرار بنحره إفلاساً وفساداً".
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