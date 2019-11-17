الكويت... مجلس الأمة باق ولا تحصين لأحد في قضية "حسابات الجيش"

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن المجلس باق، وأن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح أبلغه مرارا وتكرارا وحتى اليوم خلال لقاءه معه بأنه لن يحل المجلس.

وصرح الغانم بخصوص واقعة صندوق الجيش "أبلغني الشيخ ناصر الصباح ( وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت) يوم الخميس الماضي بشأن بلاغ النيابة عن صندوق الجيش وزودني ببعض الملفات وارسل كتابا رسميا إلي بذلك".

مشيرا إلى أنه تم إدراج كتاب الشيخ ناصر صباح الأحمد حول بلاغه عن "صندوق الجيش" على جدول الأعمال لإحالته إلى ديوان المحاسبة.

وتابع الغانم"هناك قلق حول استقالة الحكومة وأطمئن الجميع أن الأمور بخير وأطلب من الجميع الانتظار فترة بسيطة جداً وكما عهدنا من كبيرنا وحكيمنا كيف سيعالج الأمر".

وأكد أن لا تحصين لأي شخص ونحن لا ندين بريئاً ولا نحمي فاسداً والعمل من خلال المؤسسات.

وقال: "أنا وغالبية أعضاء المجلس لسنا طرفاً ولا نقف مع طرف ضد الآخر.. ونقف على مسافة واحدة من الجميع".