العراق... سقوط 3 قذائف بمحيط المنطقة الخضراء ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، بأن 3 قذائف قد سقطت بمحيط المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "ثلاثة قذائف صاروخية وقعت في محيط المنطقة الخضراء في بغداد".

وأضاف "لا تأكيدات عن وقوع قتلى أو جرحى حتى الآن".

وهزت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية، عدة تفجيرات، كان أعنفها، انفجار تسبب بمقتل 3 متظاهرين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.