الإعلام الأمني العراقي: إصابة مدني بسقوط صاروخ مجهول بوسط بغداد

ذكر الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الأحد، أن مدني أصيب جراء سقوط صاروخ مجهول بوسط العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بـ "سقوط صاروخ لم يعرف نوعه حتى الآن قرب إحدى الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح" ، لافتة إلى أن " هذه المعلومات أولية عن الحادث وسيتم نشر التفاصيل لاحقاً".

يتبع...