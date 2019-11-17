السعودية تعلن عزمها زيادة الاستثمارات في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عزمها زيادة الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، "استقبلت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، سفير المملكة العربية السعودية لدي الخرطوم علي بن حسن جعفر، بمكتبها اليوم الأحد، حيث سلم معاليها رسالة خطية من نظيرها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان".

وفقا للبيان، "أشار السفير السعودي إلي أن المملكة ستقوم بزيادة حجم الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان، كما أشار إلي زيادة الدعم خاصة في المشاريع الصحية، التعليمية والخيرية".

وبلغت الاستثمارات السعودية بالسودان أكثر من 12 مليار دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحسب تصريح سابق للسفير السعودي.

ويعيش السودان في مرحلة انتقالية منذ توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، في الـ 17 من أب/أغسطس 2018، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أيار/مايو الماضي، أنها حولت مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لحساب البنك المركزي السوداني؛ وذلك في سبيل تقوية المركز المالي للمصرف، وتخفيف الضغوط عن العملة المحلية (الجنيه السوداني).