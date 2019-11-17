بعد عرض رضيعة للبيع... محكمة مصرية تحكم بالسجن المشدد بحق 4 متهمين

وبحسب موقع "بوابة الإهرام"، أدانت محكمة جنايات القاهرة، 4 متهمين بالتورط بعمليات اتجار بالبشر وحكمت عليهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدي، محمد جمال، محمود جمال، شادي عصام"، تهمة الاتجار في الطفلة "سما حاتم"، حيث قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالي لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمون من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشتر مقابل مبالغ مالية، مما ألحق بالطفلة الرضيعة أضرارا صحية وجسدية.