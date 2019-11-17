الجيش اليمني: "الحوثيون" يعاودون مهاجمة مدينة التحيتا جنوب الحديدة

تجددت المواجهات، مساء اليوم الأحد، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن "الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على الأطراف الجنوبية لمركز مدينة التحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف، "نفذ الحوثيون بالتزامن مع الهجوم قصفاً بعشرات قذائف الهاون صوب الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وسط مدينة التحيتا".

ووفقاً لألوية العمالقة، "يحاول الحوثيون التوغل لسحب جثث عشرات القتلى من عناصرهم الذين سقطوا ظهر اليوم خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم على مناطق جنوب التحيتا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات العمالقة صد هجوم واسع للحوثيين من جهات عدة على مواقع للقوات المشتركة جنوب مدينة التحيتا جنوبي الحديدة، وتكبيدهم عدداً من القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الجيش اليمني قصف بالمدفعية قريتي الشجن والجربة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، واستهدف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شمال وشرق حيس جنوب شرقي الحديدة.

وأشارت إلى تحليق الطيران الحربي للتحالف العربي في أجواء المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

وكان الجيش اليمني أعلن في 7 تموز/ يوليو العام الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة، عقب معارك مع الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على عدد من المناطق في المديرية ويتخذونها نقاط انطلاق لشن هجمات وعمليات قصف على القوات الحكومية.