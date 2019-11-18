جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تولي منصب رئاسة الوزراء

اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت الوكالة الرسمية "كونا"، اليوم الاثنين، بأن "الشيخ جابر المبارك يرفع إلى مقام سمو الأمير كتاب اعتذار عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء".

ويأتي اعتذار المبارك عن رئاسة الوزراء عقب ساعات من إعلان أمير الكويت إعادة تكليفه بالمنصب.

وكان أمير الكويت قد أمر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أصدر أمير الكويت "أمرا أميريا بتعين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم".

وأضافت الوكالة أن أمير الكويت أصدر أمرا كذلك بإعفاء "ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".

وأضافت الوكالة أن الأمر الأميري "يعهد إلى كل من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".