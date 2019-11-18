راشد الغنوشي: حزب "قلب تونس" لن تشمله الحكومة الجديدة

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن الحركة تقدر أن حزب "قلب تونس" لن تشمله التحالفات بشأن تشكيل الحكومة.

وأضاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "النهضة ترغب في أن تكون وزارات السيادة مستقلة، وزارة العدل والداخلية، ولا ترأسها شخصيات حزبية.

وأشار الغنوشي إلى أن رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، الذي تم تكليفه باختيار أعضاء الحكومة يتمتع بالاستقلالية السياسية والنزاهة والكفاءة، قد شغل سابقا مناصب تبوؤه لتحمل المسؤولية الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلف مرشح حركة "النهضة" الحبيب الجُملي بتشكيل حكومة جديدة. ويبقى أمام الجملي مهلة لا تتجاوز 60 يوما، بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي، ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان، على أن تنال ثقة غالبية 109 صوتا.

والجملي حاصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

كما عمل بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة قبل أن يتولى الإشراف على شركة كبرى رأسمالها يقدر بـ200 مليون دينار، ليتولى سنة 2011 كاتبا عاما لدى وزير الفلاحة، وهو كاتب دولة سابق في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.