الإمارات تبرم صفقة لشراء 50 طائرة "إيرباص" جديدة

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، إبرام صفقة شراء 50 طائرة من طراز إيرباص إيه-350، بقيمة 16 مليار دولار.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن طيران الإمارات أن الشركة "أعلنت طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB، اعتباراً من أيار/مايو 2023"، متوقعة أن يبدأ تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويسXWB، اعتباراً من أيار/مايو 2023".

ووقع الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والمجموعة على الصفقة مع غيليوم فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص.

وسوف تتيح طائرات A350 الجديدة لطيران الإمارات خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة على مستوى العالم، وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي.

وذكرت إيرباص في بيان منفصل أن التكنولوجيا التي توفرها الطائرة تخفض من تكاليف التشغيل بقيمة 25 بالمئة وقيمة مماثلة في معدل حرق الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويتكون أسطول طيران الإمارات بأكمله حالياً من طائرات حديثة ذات كفاءة عالية من طرازي إيرباص A380 وبوينج 777. وتخدّم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، أكثر من 158 مدينة في القارات الست.