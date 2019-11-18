سالم زهران يفضح بعض وزراء لبنانيين أمام القضاء

تقدم مدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، بإخبار أمام القضاء بملف الصرف الصحي في بيروت.

وصرح سالم زهران لـmtv: "أكثر من مليار دولار تكلفة الصرف الصحي في مقابل نتيجة تكرير صفر وقدمنا للقاضي عويدات ملفات ووثائق للاستماع إلى وزراء الطاقة والبيئة ومدير عام وزارة الطاقة كشاهد وطلبنا منه التحقيق المفصل مع مجلس الإنماء والإعمار".

سالم زهران لـmtv: أكثر من مليار دولار تكلفة الصرف الصحي في مقابل نتيجة تكرير صفر وقدمنا للقاضي عويدات ملفات ووثائق للاستماع الى وزراء الطاقة والبيئة ومدير عام وزارة الطاقة كشاهد وطلبنا منه التحقيق المفصل مع مجلس الانماء والاعمار@salemzahran05 pic.twitter.com/HAU0QzCr6z — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) November 18, 2019

​وقال زهران من أمام قصر العدل في بيروت: "هذا الملف شبه محكم، وأنا أثق بالقضاء وأدعو ألا تكون محاربة الفساد مجرد قنابل صوتية، والتظاهر يحتاج إلى ادعاءات".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.