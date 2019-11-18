افتتاح مقبرتين أثريتين في منطقة أهرامات الجيزة للزيارة

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، قال مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين إن "أعمال الترميم في مقبرة قار شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفاً ميكانيكياً، وتدعيم سقف المقبرة عند المدخل كما تم ملء الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية".



وتقع هذه المقبرة شرق هرم خوفو الأكبر، بالجبانة الشرقية، وهي مقبرة منحوتة في الصخر ترجع لعصر الأسرة السادسة الدولة القديمة عهد الملك بيبي الأول (ثالث ملوك الأسرة السادسة الفرعونية 2289 – 2255 قبل الميلاد)، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف على مدينتي خوفو ومن كاو رع الهرميتين، مفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف على هرم بيبي الأول.أما مقبرة إيدو، فقال محيى الدين إنها "خضعت للتنظيف الميكانيكي وتمت تقوية بعض الأجزاء في السقف كما تم تدعيم وتقوية الأجزاء الضعيفة والمتهالكة لقوالب الطوب اللبن بالصالة الخارجية للمقبرة".وتقع المقبرة شرق الهرم الأكبر خوفو بالجبانة الشرقية وهي منحوتة في الصخر، وترجع لعصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة في عهد الملك بيبي الأول، وصاحب المقبرة هو إيدو ابن قار ومن وظائفه الكاهن بهرم بيبي الأول والمشرف علي الكتبة ومفتش الكهنة المطهرين لهرمي خوفو وخفرع".كما لفت البيان إلى أن افتتاح هاتين المقبرتين يأتي في إطار سياسة وزارة الآثار لإتاحة المقابر الأثرية بالمنطقة للزيارة عن طريق فتح بعضها بعد الترميم وغلق البعض الآخر للترميم، حيث تم غلق مقبرتي "سشم نفر"، و"خوفو خع اف" للبدء في أعمال ترميمها.