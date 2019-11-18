النفط العراقية: لا تأثير للاحتجاجات على عمليات الإنتاج والتصدير

بغداد- سبوتنيك. وقال جهاد، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا تأثير للتظاهرات على القطاع النفطي، سواء من ناحية التصفية أو الإنتاج في الحقول النفطية أو التصدير، العلاقة بين الوزارة والمتظاهرين في المحافظات جيدة".
كما ذكر الناطق باسم الوزارة أنه "لا توجد لدينا أي حالة من حالات التعرض على المنشآت".
وتابع: "مطالبات المتظاهرين قرب المنشآت النفطية تقتصر على توفير فرص العمل والوزارة تقوم حاليا بتنفيذ هذا المطلب وقامت باستقبال وتعيين أعداد كبيرة منهم في شركات القطاع النفطي".
وأضاف: "الشركات العالمية العاملة في الحقول النفطية لم تبدي أي مخاوف من الاحتجاجات، المتظاهرون لم يقتربوا من الحقول ولم يتعرضوا لأي موظف سواء من العراقيين أو غير ذلك".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.
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