النفط العراقية: لا تأثير للاحتجاجات على عمليات الإنتاج والتصدير

أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الاثنين، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وخاصة في البصرة (الغنية بالنفط)، جنوبي البلاد، لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير من الحقول النفطية.

بغداد- سبوتنيك. وقال جهاد، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا تأثير للتظاهرات على القطاع النفطي، سواء من ناحية التصفية أو الإنتاج في الحقول النفطية أو التصدير، العلاقة بين الوزارة والمتظاهرين في المحافظات جيدة".

وأضاف: "المتظاهرون على علم بأهمية القطاع النفطي، ولهذا هم لا يتعرضون لا للحقول ولا للمنشآت، فقط عمليات لقطع الطريق على الموظفين أو غير ذلك لكن ذلك لم يؤثر على القطاع النفطي".

كما ذكر الناطق باسم الوزارة أنه "لا توجد لدينا أي حالة من حالات التعرض على المنشآت".

وتابع: "مطالبات المتظاهرين قرب المنشآت النفطية تقتصر على توفير فرص العمل والوزارة تقوم حاليا بتنفيذ هذا المطلب وقامت باستقبال وتعيين أعداد كبيرة منهم في شركات القطاع النفطي".

وأضاف: "الشركات العالمية العاملة في الحقول النفطية لم تبدي أي مخاوف من الاحتجاجات، المتظاهرون لم يقتربوا من الحقول ولم يتعرضوا لأي موظف سواء من العراقيين أو غير ذلك".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.