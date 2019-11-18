وسط إشادة النائب العام... أمر ملكي بشأن 172 مواطنا سعوديا

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه "يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 18, 2019
أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في #النيابة_العامة.https://t.co/9QnjS12VdW#واس pic.twitter.com/P05Aj6v46H
ورفع النائب العام السعودي "الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر".
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