وسط إشادة النائب العام... أمر ملكي بشأن 172 مواطنا سعوديا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين 172 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه "يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030".

ورفع النائب العام السعودي "الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر".