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    أعلام الدول العربية قبل اجتماع تحضيري بين وزراء الخارجية العرب قبل القمة العربية في تونس، تونس 29 مارس/ آذار 2019

    تأجيل انعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    العالم العربي
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    أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل اجتماعات الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية التي كان مقررا عقدها في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى العام المقبل.

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    القاهرة– سبوتنيك. ونقل بيان صادر عن جامعة الدول العربية عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، قوله: "تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر التئامها يوم 25 نوفمبر بالرياض".

    وأضاف المصدر أن السعودية، بوصفها الدولة المضيفة للقمة "أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة وعلى أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020".

    وأوضح المصدر أن "قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010 ، ثم عقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية".

    كانت القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة، عقدت عام 2016 في غينيا الاستوائية تحت شعار (معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي).

    كانت جريدة "الشروق" المصرية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي، لم تسمه، قوله إن التوترات التي تجتاح المنطقة العربية بعد مرور ثلاث سنوات على قمة مالابو كالأوضاع في لبنان والعراق واليمن وليبيا وسوريا، تحول دون نجاح هذه القمة، بالإضافة إلى أن التوترات في بعض الدول الافريقية يجعل مضمون ما ستخرج به هذه القمة ضعيفا، لاعتمادها بشكل أساسي على الشراكة الاقتصادية وتعزيز القدرات ودفع التعاون العربي الأفريقي، بعيدا عن الخلافات السياسية التي يحاول الجانب العربي تجاوزها كاعتراف توجو بالقدس عاصمة لإسرائيل والتركيز على نقاط الاتفاق.

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