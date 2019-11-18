الاستقلال عن السودان كان باختيار الشعب الجنوبي

أكد الناطق باسم الحركة الشعبية المعارضة بجنوب السودان بوك بوث بالونق أن انفصال بلاده عن السودان عام 2011، كان باختيار الشعب الجنوبي، مشددا على أن الفئات السياسية ليس بوسعها سوى احترام إرادة الشعوب.

وقال بالونق في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" في إجابة عن سؤال حول إمكانية العودة للوحدة مع السودان: "نحترم ونُقدر أيّما تقدير بعض الأصوات خاصة أشقاءنا في الشطر الشمالي من السودان التي بدأت مؤخرا تنادي بإعادة توحيد الدولتين، على أثر التحولات السياسية الأخيرة في الجارة السودان".

وأضاف بالونق: "انفصال جنوب السودان أو بالأحرى استقلاله عن السودان الأُم في يوليو/تموز 2011، كان بمِلء إرادة شعب السودان الجنوبي، استفتاء شعبي تاريخي ونسبة مئوية كبيرة جدا"، مضيفاً إلى أنه ليس في وسع النخب سوى احترام إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره.

وأكد بالونق: "نحن شعب واحد في دولتين، فبإمكاننا تحقيق القوة الاقتصادية والسياسية المرجوة عبر تحديد القواسم المشتركة، كقاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال إبرام اتفاقيات شراكات اقتصادية بين الجانبين".